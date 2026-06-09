すき家は6月9日、「おんたまビビンバ牛丼」の販売を開始する。ブームからもはや主要な食ジャンルとして定着した感のある韓国料理だが、今回の新商品はすでに人気のキムチ牛丼にさらにナムルやコチュジャンだれ、そして温泉卵を合わせた一品。ヒットしないはずがないような組み合わせだが果たして。牛肉×キムチ×ナムル、3種の具材が丼の上で絶妙に調和「おんたまビビンバ牛丼」は、すき家が4月に「シャキうま塩野菜牛丼」を第1弾