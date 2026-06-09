なぜトランプ大統領は世論を無視して戦争に突き進んだのか。その背景には、外国ロビイストの跋扈を許したバイデン政権の失策があるという。「外国ロビー活動の禁止」を公約に掲げながら、ロビイストとの癒着を見て見ぬふりをし続けた4年間の実態を、調査報道ジャーナリストのケイシー・ミシェル氏の著書から紹介する――。※本稿は、ケイシー・ミシェル『ロビイストに蝕まれるアメリカ』（草思社）の一部を抜粋、再編集したもので