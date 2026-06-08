シアトル・マリナーズが6月5日、公式Instagramを更新。球団創設50周年を迎える今夏、OBたちが出場するホームランダービーの初開催を発表し、日本人元メジャーリーガーの登場を予告した。 【画像】「真美子さんグッジョブ」大谷翔平、“実は苦手”な食べ物は？好き嫌い聞かれ「しょうがなく1個食べたり…」 投稿されたのは、2025年に日米で野球殿堂入りしたイチロー（52