5月末の県高校総体サッカーで9連覇を果たした神村学園は、全国の強豪がリーグ戦で戦うプレミアリーグで熊本・大津高校と対戦しました。首位浮上を狙う神村はキャプテン竹野がケガで欠場した影響か、ディフェンスラインが崩され前半だけで2失点。さらに後半、10番長友にレッドカードが出されます。一矢報いたい神村は、7番奥田が強烈なシュートを放ちますが、相手キーパーのファイ