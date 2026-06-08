【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BTSのワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』の6月13日、韓国・釜山アジアド主競技場公演が、全国の映画館でライブビューイングされる。このたび、その15秒特別予告編が公開された。 ■「WE LOVE YOU, BTS！」興奮冷めやらぬARMYの声を収録 BTSが2027年にかけて開催している韓国アーティスト史上最大規模のワールドツアー『BTS WORLD TO