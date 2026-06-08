【モデルプレス＝2026/06/08】元バレーボール女子日本代表のエースで、現在はスポーツキャスター、モデル、タレントとしても活躍する栗原恵が6月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。1歳の長男のための手作り料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】41歳元バレー日本代表「素敵なアイデア」固形ミルク活用した1歳息子への手作り料理◆栗原恵、固形ミルクを使ったクリームシチュー栗原は「お出かけ先で予備で買ったミルクが