元バレー日本代表・栗原恵、固形ミルク活用した1歳息子への手作り料理「素敵なアイデア」「今度真似してみます」
【モデルプレス＝2026/06/08】元バレーボール女子日本代表のエースで、現在はスポーツキャスター、モデル、タレントとしても活躍する栗原恵が6月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。1歳の長男のための手作り料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】41歳元バレー日本代表「素敵なアイデア」固形ミルク活用した1歳息子への手作り料理
栗原は「お出かけ先で予備で買ったミルクがそのままになってたからミルクシチューにしてみたらよく食べてくれた」とつづり、ストーリーズを更新。1歳の長男のために作った料理を披露した。細かく野菜を刻み、固形ミルクを入れ調理をする様子や出来上がったシチューを器に盛り付けた写真を公開している。
この投稿に「愛情たっぷりですね」「固形ミルクも上手く活用してて良いですね」「素敵なアイデア」「今度真似してみます」「手作りシチュー美味しそう」など反響が寄せられている。
栗原は2024年9月18日に自身のInstagramを通じ、モデル兼フォトグラファーのKoukiとの結婚と第1子の妊娠を発表。同年12月22日に自身のInstagramで第1子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】41歳元バレー日本代表「素敵なアイデア」固形ミルク活用した1歳息子への手作り料理
◆栗原恵、固形ミルクを使ったクリームシチュー
栗原は「お出かけ先で予備で買ったミルクがそのままになってたからミルクシチューにしてみたらよく食べてくれた」とつづり、ストーリーズを更新。1歳の長男のために作った料理を披露した。細かく野菜を刻み、固形ミルクを入れ調理をする様子や出来上がったシチューを器に盛り付けた写真を公開している。
◆栗原恵の投稿に反響
この投稿に「愛情たっぷりですね」「固形ミルクも上手く活用してて良いですね」「素敵なアイデア」「今度真似してみます」「手作りシチュー美味しそう」など反響が寄せられている。
栗原は2024年9月18日に自身のInstagramを通じ、モデル兼フォトグラファーのKoukiとの結婚と第1子の妊娠を発表。同年12月22日に自身のInstagramで第1子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
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