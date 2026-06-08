全国のPLAZAに、クラシックでカジュアルな「CONVERSE×HELLO KITTY」アパレルコレクションが登場。スポーツからライフスタイルまでフィールドを広げる人気ブランド「CONVERSE(コンバース)」と、世界中の幅広い世代から愛され続けるサンリオの「ハローキティ」がコラボレーションしたPLAZA限定アパレルコレクション全20種が発売されます☆ PLAZA サンリオ「ハローキティ」×「コンバース」アパレルコレクション「CONVERSE×HEL