西武は長谷川の勝ち越し弾で延長戦制すプロ野球のセ・パ交流戦は7日に5試合が行われた。パ・リーグ球団では西武、日本ハム、ソフトバンクが勝利。オリックスは引き分けを挟み5連敗。ロッテは2試合連続で巨人と引き分けた。西武は延長戦の末、4-1で中日に勝利。先発のアラン・ワイナンス投手は7回1安打無失点の好投。打線は5回に源田壮亮内野手の適時打で先制するも、8回に佐藤隼輔投手が同点に追いつかれた。しかし延長12回、