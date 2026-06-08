歌舞伎俳優の市川團十郎さんがインスタグラムを更新。長男の市川新之助さん（13）の最新ショットを披露した。【写真】「歯並びや形までもママに似て」勸玄さんの成長ぶり團十郎さんは「気がつけば、私が連れて行っているつもりで、実は私の方が連れて行ってもらっているのかもしれませんね笑」とコメントし、新之助さんの写真をアップ。あごに指をあて、目をつむっている新之助さんの姿は、亡き妻である小林麻央さん（享年34）を