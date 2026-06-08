©ABCテレビ 物価上昇が続く今、数年前と比べてお金を使う感覚にも変化が生まれている。出費ばかりがかさむ世知辛い世の中で、ほかの家は一体どうしているのか…。 6月8日（月）放送の「なるみ・岡村の過ぎるTV」では500人にインタビューし、家庭のマネー事情を徹底調査。「大阪人のリアル過ぎるマネーライン」を発表する！ このテーマを受けて「みんな、平均って分からへんやん」となるみ。岡村