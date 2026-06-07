カタール航空とフィリピン航空は、共同運航（コードシェア）を拡大するとともに、マイレージプログラムで相互連携を開始する。カタール航空が運航するマニラ・セブ・クラーク・ダバオ〜ドーハ線、フィリピン航空のマニラ・セブ〜カティクラン・プエルトプリンセサ線などに相互に便名を付与する。2025年6月に開始したコードシェアを拡大する形となる。また、カタール航空のプリビレッジクラブとフィリピン航空のマブハイマイルの相