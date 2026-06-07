6月8日（月）の『徹子の部屋』に、森泉が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！森英恵さんが亡くなって4年、孫の森が祖母の素顔をあらためて語る。1番の思い出は、2004年にパリコレに初めて出演したときのこと。数カ月パリに滞在して、準備段階からショーが完成するまでを見せてくれたという。祖母から教わったことは2つ。苦労は決して語らないこと、強くなり過ぎてはダメということ。祖母との大好きな思い出の写真