一貫性がなかった「保存」の姿勢フォードの初代アーカイブ担当者はなんとヘンリー・フォード氏本人であり、彼は自身が保管していた重要な文書の山を、ヘンリー・フォード博物館に寄贈した。【画像】経済を支えた働き者のバン【フォード・トランジット（初代〜3代目）を詳しく見る】全36枚一方、ヘンリー・フォード2世は保存にそれほど熱心ではなかったと、ライアン氏は指摘する。バンの初代トランジット（手前）と2代目トランジ