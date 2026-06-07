◎蕎麦が好き、お酒が好きな小宮山雄飛さんがおすすめのお蕎麦屋さんで蕎麦屋呑みの魅力を伝える連載Vol.17。今回は築100年ほどの古民家を再生した『蕎麦おさめ』（目白）を訪問しました。 お蕎麦屋さんに行くというのは、単に蕎麦を味わいに行っているんではないんです。そのお店の雰囲気はもちろん、名店ならではのピンと張った気持ちの良い空気や、蕎麦前を楽しむゆったりとした時間。店員さんはもちろん、時には常連さん