元卓球プロ選手で五輪3大会連続メダルの石川佳純さん（33）が7日までに自身のインスタグラムを更新。エプロンに両手に大根の“若奥様”姿を披露した。「ザ！鉄腕！DASH！！に出演させていただきます」と告知し、ピンクのほっかむりに紺のエプロン姿で両手に大根を持っている写真をアップ。「100人食堂というコーナーで兵庫県宍粟市千種町にお邪魔しました！ぜひご覧下さい放送日6/719:00〜20:54日本テレビ系列にて」