元卓球プロ選手で五輪3大会連続メダルの石川佳純さん（33）が7日までに自身のインスタグラムを更新。エプロンに両手に大根の“若奥様”姿を披露した。

「ザ！鉄腕！DASH！！に出演させていただきます」と告知し、ピンクのほっかむりに紺のエプロン姿で両手に大根を持っている写真をアップ。

「100人食堂というコーナーで兵庫県宍粟市千種町にお邪魔しました！ぜひご覧下さい 放送日 6/7 19:00〜20:54 日本テレビ系列にて」とPRした。

この投稿にフォロワーらからは「若奥様みたい」「野菜持ってるだけでこんな可愛いなんて流石です」「美しい」「エプロン似合う」「日本の宝です！！」「野菜売り場のマドンナですね」「こんな美人が店頭販売してたら、爆買いします」などの声が寄せられている。

石川さんは、山口県出身で、7歳で卓球を始め、中学3年の07年世界選手権で初めて日本代表入り。17歳だった11年に全日本選手権シングルスで初優勝。

12年ロンドン五輪で団体銀、16年リオデジャネイロ五輪で団体銅メダル、19年東京五輪では団体銀メダルを獲得し、23年5月に現役を引退した。