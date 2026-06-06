沖縄のカチャーシーも織り交ぜた陽気なSEに乗り、カチャーシーしながら現われたのはキヨサク(B, Vo)、Kuboty(G)、高里 悟(Dr)。それを笑顔で迎える超満員のフロア。めんそーれ、MONGOL800！──SATANIC CARNIVALは、一気に南国の風も香る雰囲気に変化した。そして笑顔でキヨサクは言葉をこう投げかける。「サタニック、遊び〜ましょう！」こうした始まったのは、MONGOL800ファンみんなで育て上げてきた曲のひとつ「あなたに」。Aメ