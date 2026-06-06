鈴華ゆう子が、ソロ活動10周年を記念する新曲「神代夜想曲(かみしろやそうきょく)」を、自身の誕生日である2026年6月7日(日)に配信リリースすることが決定した。本作は「千本桜」でも知られるボカロP・黒うさとの10年ぶりとなるコラボレーション作品。リリース当日の18:00にはミュージックビデオのYouTubeプレミア公開も行なわれ、6月13日(土)にはソロ10周年記念ライブの開催も決定している。2014年のメジャーデビュー以降、和楽器