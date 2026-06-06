ステージに上がるや否や放たれた「PIZZA OF DEATH Familyの長女、サバシスターです。サタニック……覚悟を決めろ！」というひと言から雪崩れ込んだ1曲目は、「覚悟を決めろ！」である。少々つんのめったビートはそのまま、この日に懸けるつんのめった心の表れだろう。“君を乗せたら君も共犯／2本離してピースを決めろーーぉおおおい！”とか、“覚悟を決めろぉおっ！”とか、心が曲を追い越していると言わんばかりに歌の端々が絶