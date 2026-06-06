ZIPAIR Tokyoは、東京/成田〜バンクーバー・シンガポール線の冬スケジュールの航空券の販売を、6月4日正午から開始した。バンクーバー線は月・水・木曜の週3往復、シンガポール線は10月25日から2027年1月3日まで1日1往復、2027年1月4日以降は月・水・金・土・日曜の週5往復を運航する。片道最低運賃は、フルフラットとなる「ZIP Full-Flat」はバンクーバー線が157,295円、シンガポール線が58,800円から。普通席「Standard」はバン