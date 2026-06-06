イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督が、FIFAワールドカップ2026におけるルールー変更の多さへの懸念を表明した。5日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。北中米で開催される今大会のW杯では参加チーム数が従来の「32」から「48」へと大幅に拡大されるだけでなく、試合のテンポアップや公平性を保つための大幅なルール変更（IFAB競技規則改訂）が導入される。IFABは今大会から、「時間稼ぎ」への