大阪桐蔭元主将・水本弦氏が解説…打撃に不可欠な捻転のつくり方構えが変われば、結果が変わる。打撃は下半身で生み出した力を上半身、さらには指先、バットへと伝える。構えの段階で力をロスすれば、つくり出せるパワーも小さくなってしまう。大阪桐蔭で主将として甲子園春夏連覇を果たし、現役引退後は打撃に重点を置いた野球教室を運営する水本弦さんが、構え方のポイントを解説する。◇◇◇◇◇◇◇プロ野球の打者を見てい