その人に合った最適なスタンスを導き出す『Golf STANCER』という機器があるらしい。ゴルフ上達への足がかりとなるか。「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」で活躍していた、”ネクヒロ女子”四村彩也香が早速体験。その成果をレポートする。【連続写真比較】左ツマ先を開くスタンス→両ツマ先を2度開くスタンスに変えて飛距離アップ四村のドライバースイング◇◇◇【「アドレスで左足ツマ先を少し開く」は合わない人が