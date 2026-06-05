6月6日、全国の『ドン・キホーテ』対象店舗にて、人気キャラクター『ちいかわ』とドン・キホーテ公式キャラクター「ドンペン」の限定コラボグッズが発売されることが決定した。ドンペン帽子を被ったちいかわや、ヒョウ柄パジャマを身につけたちいかわなど、ドン・キホーテでしか手に入らないオリジナル商品がラインナップに並ぶ。

【写真】「可愛いけど高い…」ちいかわ×ドンペンなBIGぬいぐるみ

全16種類のドンキ×『ちいかわ』限定アイテム

商品は全16種類でぬいぐるみからメッシュポーチ 、アイシャドウパレットやシートマスクなど幅広く展開される。日常使いできるアイテムも充実しており、売り切れ必至のラインナップだ。

発表直後SNSでは早速反響が相次ぎ《夏までお金がもたないって！》《行けなくはないけど殺到したり転売されると思うと萎え》《値段高い。売価見たけど、利益乗せすぎでは？》など、人気が故の不満が散見。

「ドンペンくんとちいかわの組み合わせ可愛い今回のコラボグッズですが、特に注目を集めているのが『ちいかわ ドンペンなBIGぬいぐるみ（税込19,800円）』です。ファンの間で値段が高すぎると、話題になっているそうでこれは買う人を選びそうですね」（全国紙記者、以下同）

そんな期待と心配が入り混じる中で『ちいかわ』グッズと転売問題は、もはや切り離せない関係にある。

5月、日本マクドナルドが『ちいかわ』とコラボしたハッピーセットを販売した際には、公式アプリ上で配布される「ハッピーセットちいかわ購入券」（1人4枚まで使用可）を提示しないと購入できないルールに加え、「メルカリ」など同商品の出品禁止も発表するなど転売対策を強化。しかし、販売が開始された直後に「ヤフーフリマ」では一時大量に出品される事態に陥った。

転売対策は？

今回のドン・キホーテ限定グッズにはどのような転売対策がなされているのか。

公式発表によれば、購入制限は「お一人様各種1個まで」。当日の状況に応じて、さらに購入可能数に制限を設ける場合があるとしている。また、店舗によっては整理券配布を行う可能性も示唆されている。

受注販売やオンライン通販の予定については、現時点で公式発表はなく店頭販売のみ、かつ取扱店舗も限定されることから、地方在住のファンや仕事の都合で朝から並べない層からは《どうせ殺伐とするだろうね》《受注販売でお願いしたいです》という声が根強い。

発売日の6月6日まで残りわずか。人気キャラクター同士の夢のコラボに期待が高まる一方、転売層への不安や価格への不満はあるが、それを打ち消すほどの争奪戦となるだろうーー。