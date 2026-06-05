宇多田ヒカルさんの新曲「パッパパラダイス」が5月6日にリリースされ、国民的アニメ『ちびまる子ちゃん』のエンディング曲でもあることから話題になっている。宇多田さんといえば米ニューヨーク生まれ、現在は英ロンドン在住で、バイリンガルで知られる。彼女が話す英語には、彼女の音楽と同じように、自然体な表現がたっぷり詰まっている。どんな点がとりわけ魅力的か、迫りたい。（ロサンゼルス在住ライター藤本庸子）宇多田ヒ