大阪6月限ナイトセッション 日経225先物67610-30 （-0.04％） TOPIX先物3978.0+25.5 （+0.64％） シカゴ日経平均先物67775+135 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 4日の米国市場は、NYダウ、S＆P500が上昇した一方で、ナスダックは下落。レバノンとイスラエルが停戦で合意したとの報道を受けて中東情勢への警戒が薄れると、WTI原油先物価格は1バレル＝93ドル台に下落したことが投資家心理を