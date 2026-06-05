Netflixドラマ『忍びの家 House of Ninjas』で話題を呼んだ俳優・プロデューサーの賀来賢人さんとデイヴ・ボイル監督が共同設立した映像制作会社、「SIGNAL181」の長編映画第1作となる『Never After Dark／ネバーアフターダーク』。本作のプロデュースだけでなく、出演もしている賀来さんは、亡霊が出る洋館のオーナーの息子役を演じている。【写真】霊媒師の一族に生まれた愛里(穂志もえかさん)と霊の存在に懐疑的な群治(賀来賢人