賀来賢人「日本の映画では不可能なのか？」疑問を突き詰めるためプロデューサーへ。新作ホラーで徹底した「ルック」への執念

賀来賢人「日本の映画では不可能なのか？」疑問を突き詰めるためプロデューサーへ。新作ホラーで徹底した「ルック」への執念