【モデルプレス＝2026/06/04】BTS（ビーティーエス）のJung Kook（ジョングク）が4日、Calvin Klein 原宿店で開催された「Jung Kook for Calvin Klein」コラボレーションイベントに出席。ファンへの神対応を見せた。【写真】人気韓国アイドル、原宿降臨◆Jung Kook、原宿降臨グローバルブランドアンバサダーであるJung Kook。突如Jung Kookが店舗内に現れると、原宿に歓声が響き渡った。店内では報道陣の取材にも終始笑顔で応じ、