大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、6月4日の放送に元検事で弁護士の郷原信郎が出演。高市早苗首相の陣営が、選挙時に他候補の中傷動画に関与していたとされる問題についてコメントした。 大竹まこと「きょう（6月4日）辺りの国会がすごかった、という噂を聞いています」 郷原信郎「きょうの午前中です。例の中傷動画問題