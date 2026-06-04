セブン - イレブン・ジャパンは、6月の毎週土曜日、セブン - イレブンアプリ会員を対象に、人気のお菓子を無料でもらえる「週末お菓子無料クーポン」を配信する。クーポンは配信週の土曜日と日曜日のみ利用可能で、6月6日からスタートするとのことだ。週末お菓子無料クーポン○毎週土曜日に配信! 4週連続で対象商品が変わるお菓子無料クーポン梅雨の到来により外出の機会が減り、ご家庭で過ごす時間が増える6月、週末のお買い物が