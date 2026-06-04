秋田県湯沢市の岩崎地区。ここに古民家を改修したインテリアショップ＆カフェ「momotose」がある。手がけるのは、沓澤優子さん。古い建物の魅力を生かして、地元の発酵の食文化をベースにした食事を提供している。さらに歩いて数分の場所に宿「草木ももとせ」もオープン。ただ古いから守るのではなく、ここにしかない地域の文化資源を見出し、今に生かす。彼女の興味はさらに、循環型のライフスタイルや、小規模農業を基盤にした里