アフレコに挑戦中の百田夏菜子 ももいろクローバーZの百田夏菜子、マユリカの中谷祐太と阪本匠伍、声優の小林由美子と引坂理絵がこのほど、都内で行われたロッテ「パイの実」アニメ化発表会に出席した。ロッテが発売から48年目を迎えるロングセラーブランド「パイの実」で史上初となるアニメ化を決定。主人公役の声優には、『クレヨンしんちゃん』野原しんのすけ役の小林由美子が起用され、『プリキュア』キュアエ