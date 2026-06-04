開催：2026.6.4 会場：トロピカーナ・フィールド 結果：[レイズ] 2 - 7 [タイガース] MLBの試合が4日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとタイガースが対戦した。 レイズの先発投手はニコラス・マルティネス、対するタイガースの先発投手はトロイ・メルトンで試合は開始した。 1回表、3番 ディロン・ディングラー 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒット