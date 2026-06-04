開催：2026.6.4

会場：トロピカーナ・フィールド

結果：[レイズ] 2 - 7 [タイガース]

MLBの試合が4日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとタイガースが対戦した。

レイズの先発投手はニコラス・マルティネス、対するタイガースの先発投手はトロイ・メルトンで試合は開始した。

1回表、3番 ディロン・ディングラー 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでタイガース得点 TB 0-1 DET

1回裏、4番 ヤンディ・ディアス 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 1-1 DET

2回表、9番 ジェーク・ロジャーズ 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでタイガース得点 TB 1-2 DET

2回裏、7番 セドリク・ムリンス 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでレイズ得点 TB 2-2 DET

3回表、6番 スペンサー・トーケルソン 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでタイガース得点 TB 2-3 DET

4回表、3番 ディロン・ディングラー 5球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでタイガース得点 TB 2-6 DET

9回表、4番 ケリー・カーペンター 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでタイガース得点 TB 2-7 DET

試合は2対7でタイガースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はタイガースのトロイ・メルトンで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はレイズのニコラス・マルティネスで、ここまで5勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-04 04:30:24 更新