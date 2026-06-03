『グレイヴ・エンカウンターズ』のスチュアート・オルティス監督が手掛けるモキュメンタリー・ホラー『ストレンジ・ハーベスト インランド・エンパイアの怪事件』が７月17日(金) より公開。２種のポスタービジュアルと予告編が解禁された。

犯罪ドキュメンタリーの形式で奇怪な猟奇殺人事件の真相を検証する本作。予告編は、自室で配信をしていた少女がマスクをかぶった侵入者に気付く戦慄のシーンから始まる。2010年に７月にシェリダン家で起きた凄惨な事件。儀式的な手口や、犯行現場に残されたシンボルを見た刑事は「あの男が戻ってきた」と確信。それは、1993〜95年に発生した３件の殺人事件に関与する“ミスター・シャイニー”という人物だった。畳み掛けられていく様々な証言と資料映像。当時、犯人から警察に届けられた手紙には「人間を送るのはあと10人だ」という不気味な言葉が記されており……。

あわせて、事件の資料を多数含んだ場面写真が一挙に解禁。侵入者が被っていたマスクは押収されているようだが、果たして犯人は……？

『ストレンジ・ハーベスト インランド・エンパイアの怪事件』

７月17日(金) より、全国ロードショー

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