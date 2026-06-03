HOKUTO（THE RAMPAGE 吉野北人）が6月3日に1stアルバム『JUKE BOX』をリリースし、リード曲「Diamond」のミュージックビデオを公開した。「Diamond」は、「How Many Boogie」「ハイブランド(Remix) feat. サーヤ」などで知られるラッパー・SKRYUが作詞・作曲を担当した楽曲。HOKUTO自身の“ラップに挑戦したい”という想いから制作された楽曲で、HOKUTOにとって初の本格的なラップ曲となる。ポップなサウンドの中に軽快なラップを