¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿âä¾®ÉÔµ¬Â§¶ä²Ï¡ÖESO 490-017¡×¡£¤ª¤ª¤¤¤ÌºÂ¤ÎÊý¸þ¡¢ÃÏµå¤«¤éÌó2300Ëü¸÷Ç¯Àè¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú¢¥ ¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿âä¾®ÉÔµ¬Â§¶ä²Ï¡ÖESO 490-017¡×¡ÊCredit: NASA, ESA, R. Tully (University of Hawaii); Image Processing: G. Kober (NASA/Catholic University of America)¡Ë¡Û¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È½¸¤¦À±¡¹¤Î·²¤ì¤ÎÃ¸¤¤µ±¤­ÉÔµ¬Â§¶ä²Ï¤È¤Ï¡¢±²´¬¶ä²Ï¤äÂÊ±ß¶ä²Ï¤Î¤è¤¦¤ÊÀ°¤Ã¤¿¹½Â¤¤ò»ý¤¿¤º