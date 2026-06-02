CASC¡ÊÃæ¹ñ¹ÒÅ·²Êµ»½¸ÃÄ¡Ë¤ÏÆüËÜ»þ´Ö2026Ç¯6·î1Æü¡¢¼òÀô±ÒÀ±È¯¼Í¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é¿··¿¥í¥±¥Ã¥È¡ÖÄ¹À¬12¹æ²µ¡×¤Î½éÈô¹Ô¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¿®±ÒÀ±¥³¥ó¥¹¥Æ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖÀéÈÁ¡×¤Î±ÒÀ±¤ò½êÄê¤Îµ°Æ»¤ØÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£ÂÇ¤Á¾å¤²¾ðÊó¡§Ä¹À¬12¹æ²µ¡ÊÀéÈÁ Âè10¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡¦¥í¥±¥Ã¥È¡§Ä¹À¬12¹æ²µ¡ÊLong March 12B¡Ë¡¦ÂÇ¤Á¾å¤²Æü»þ¡§ÆüËÜ»þ´Ö 2026Ç¯6·î1Æü 17»þ40Ê¬¡¦È¯¼Í¾ì¡§¼òÀô±ÒÀ±È¯