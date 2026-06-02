台風6号が接近する影響で、3日（水）は西日本から東日本では雨が降り、太平洋側を中心に雷を伴って非常に激しく降る所もあるでしょう。西日本や東日本太平洋側では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、東日本太平洋側ではうねりを伴う高波にも厳重に警戒してください。東北もくもりや雨となり、激しい雨の降る所もある見込みです。北海道や沖縄は概ね晴れそうです。最低気温は全国的に平年並みか高いでしょ