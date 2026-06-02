BGパトゥム・ユナイテッドは野津田岳人、松田陸、高木善朗の退団を発表したタイ1部BGパトゥム・ユナイテッドが9選手の契約満了による退団を発表した。元日本代表MF野津田岳人ら3人の日本人選手を含む大量放出となる。パトゥム・ユナイテッドは6月1日に9選手との契約満了をリリースした。日本人4選手が所属していたなかで、2024年加入の野津田、そしてともに今年1月加入のDF松田陸とMF高木善朗の3人が退団となる。野津田は今季