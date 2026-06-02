BGパトゥム・ユナイテッドは野津田岳人、松田陸、高木善朗の退団を発表した

タイ1部BGパトゥム・ユナイテッドが9選手の契約満了による退団を発表した。

元日本代表MF野津田岳人ら3人の日本人選手を含む大量放出となる。

パトゥム・ユナイテッドは6月1日に9選手との契約満了をリリースした。日本人4選手が所属していたなかで、2024年加入の野津田、そしてともに今年1月加入のDF松田陸とMF高木善朗の3人が退団となる。野津田は今季公式戦36試合1ゴール8アシスト、松田は16試合2アシスト、高木は16試合2ゴール2アシストを記録していた。これにより、来季もチームに残る日本人選手は25年加入のFW土井智之のみとなった。

日本人選手3人の一斉退団を受け、SNSでは「厳しい世界だ」「どこ行くんだろ？」といったコメントが寄せられた。いずれも30歳を越えた経験豊富なベテラン戦士たちなだけに、Jクラブのサポーターからは「戻ってきてほしい」「Jリーグ復帰ありそうね」と復帰を望む声も挙がっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）