楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で「ホテルチェーンスペシャルオファー」を6月1日午前10時から20日まで開催する。国内宿泊が20％、10％、8％、5％、4％割引となるクーポンを配布しており、併用で最大28％が割引となる。宿泊・帰着期間は2027年5月31日まで、お盆やシルバーウィークは除外日となる。