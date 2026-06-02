牛丼チェーン店の大手である「松屋」。その「券売機」が使いにくいと、以前からSNSで議論が起こっている。その理由として、タッチパネルの画面が操作しづらく、目的のメニューにたどり着くまで時間がかかることが挙げられる。特に、混雑する昼時は大変だ。メニューに悩み、操作方法に苦戦していると瞬く間に列ができてしまうのである。【取材・文＝宮原多可志】【写真】どこにあるの？欲しい商品に辿り着けない松屋の券売機を