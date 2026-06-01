全日本空輸（ANA）は、ANAエクスプレスバスの運行を5月31日をもって終了し、ワイキキトロリーの利用に対応する。ANAエクスプレスバスは、ANAマイレージクラブ会員限定の無料バスで、ワイキキ〜アラモアナ間を最短12分で直行運転していた。車両は電気バスで、エアバスA380型機「FLYING HONU」と同じウミガメのデザインを採用するほか、土曜午前にカカアコ・ファーマーズマーケットへ向かうルートも設定してきた。6月1日からは、ワイ