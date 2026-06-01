192個のパウチセルを使用自動車技術の歴史において、リチウムイオンバッテリーほど急速に進化したものも珍しいだろう。今日、道路を走る多くのEVに使われている技術だ。【画像】歴代最強のフル電動モデル！ 最新の高性能SUV【ポルシェ・カイエン・エレクトリックを詳しく見る】全60枚2013年に登場したテスラ・モデルSのバッテリーは、数千個もの『18650』という円筒形セルで構成されている。この名称は、各セルの直径18mm、長さ6