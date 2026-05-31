村上はHR数リーグ1位＆打点2位と躍動していたが…【MLB】Wソックス 4ー3 デトロイト（日本時間30日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は29日（日本時間30日）、本拠地でのタイガース戦で負傷交代した。ア・リーグ最速で20本塁打に到達するなど打線を牽引してきた主砲の予期せぬアクシデントに、地元シカゴの記者は自身のSNSで立て続けに悲痛な思いを綴った。異変が起きたのは3回1死一塁で迎えた第2打席だった。村上