バーガー・ワン（東京都港区）のハンバーガーショップ「ゼッテリア」が、デザートシェーキの新商品「プリンシェーキ」を6月3日に発売開始します。【えっ？】「プリンシェーキ」以外にも？おいしそうな「デザートシェーキ」商品をもっと見る！新商品は、バニラ風味のシェーキになめらかなプリンとコクのあるキャラメルソースを合わせた一品。最初のひと口から、プリンのなめらかで“とろっ”とした食感とプリンの優しい甘さが