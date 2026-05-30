毎年春になると、朝5時から窓をコンコン突きにくる鳥。対策用に設置していたCDも紐も無視され、カラスの置物は「自分たちがびっくりしそう」で断念。3年目の攻防を家主の女性がThreadsに投稿したところ、「うちも同じ」「私も車のガラスを叩かれました」と共感の声が集まりました。【動画6秒】朝5時から窓をコンコン突いてくる鳥投稿主は1児の母である、なぎたんママ（@na_tan_gram.7）さん。なぎたんママさんによると、鳥が初めて